Нових авто не буде: АвтоВАЗ розлютив користувачів

Нещодавно АвтоВАЗ представив масштабний план з великою кількістю нових авто. Але тепер з'явилися коригування, згідно з якими робота в цьому напрямку відкладається.

Як повідомляє Drom, АвтоВАЗ зупинив фінансування нових проєктів. Це пов'язано з впливом на економіку наслідків пандемії COVID-19 та падінням курсу рубля. У зв'язку з цим в компанії, яка відповідає за виробництво моделей Лада, планують зберегти бюджет на якийсь час.

АвтоВАЗ заморозив фінансування нових моделей drom.ru

На даний момент фінансування заморозили спеціальним розпорядженням до 30 червня. Надалі термін можуть подовжити. Цікаво, що такі заходи повинні торкнутися не всіх автомобілів.

Розробка нових машин Лада заморожена, але до кінця року АвтоВАЗ планував оновити три автомобілі. Один з них – Lada Largus (універсал на базі Renault Logan) – вже катається дорогами загального користування в оновленому вигляді в рамках дорожніх випробувань.

Оновлення Lada Vesta відкладається drom.ru

Нова Лада Нива виглядатиме як Chevrolet drom.ru

Також в компанії готували оновлення для Vesta і Chevrolet Niva, який тепер буде виготовлятися під маркою російського бренду. Але, наприклад, терміни оновлення Лада Веста затягуються. У зв'язку з актуальною ситуацією компанія може не встигнути представити рестайлінгові автомобілі до кінця 2020 року.

Користувачі незадоволені новинами від АвтоВАЗу скріншот сайту drom.ru

Користувачі мережі дуже незадоволені такими новинами. Деякі відверто зляться, що АвтоВАЗ за традицією внесе мінімальні зміни в застарілі моделі, інші сміються, що компанія пообіцяла нові авто і обдурила.

Користувачі незадоволені новинами від АвтоВАЗу скріншот сайту drom.ru

Користувачі незадоволені новинами від АвтоВАЗу скріншот сайту drom.ru

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про дивну назву для нової моделі, яку нещодавно було зареєстровано в патентному бюро.