Нові Renault Logan і Sandero показали на перших фото
Довгоочікувані новинки Renault Logan, Renault Sandero і Sandero Stepway показали на перших офіційних фото. Автомобілі отримали зовсім інший дизайн і тепер базуються на новій платформі.
В основі використана архітектура CMF-B, яка кардинально відрізняється від платформи моделей попереднього покоління. Очікується, що машини тепер будуть керуватися набагато краще, а також стануть екологічнішими та безпечнішими.
Спереду нові Logan і Sandero за традицією отримали однакове оформлення. Увагу привертають незвичайні фари з інтегрованими смужками ДХВ і хромоване оздоблення передньої решітки. Компактний кросовер Renault Sandero Stepway отримав інший бампер і більш рельєфний капот.
Ззаду поки показали тільки Sandero. Бюджетний гетчбек отримав цільні блоки ліхтарів з незвичайним стильним малюнком. Поки машини показали в специфікації для ринку Західної Європи, де вони продаються під брендом Dacia. Незабаром нові моделі отримають логотипи Renault і, можливо, зазнають мінімальних змін у дизайні.
Очікується, що автомобілям запропонують бензиновий мотор об'ємом 1 л потужністю 65 і 100 к.с., а також дизель на 1,5 л (85 і 115 к.с.). Можлива поява турбованного бензинового 1,3 для найбільш дорогих модифікацій.
Повністю моделі розсекретять 29 вересня з усіма подробицями.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про новий кросовер Renault Duster, який показали на фото.