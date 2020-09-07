Нові Renault Logan і Sandero показали на перших фото

Довгоочікувані новинки Renault Logan, Renault Sandero і Sandero Stepway показали на перших офіційних фото. Автомобілі отримали зовсім інший дизайн і тепер базуються на новій платформі.

В основі використана архітектура CMF-B, яка кардинально відрізняється від платформи моделей попереднього покоління. Очікується, що машини тепер будуть керуватися набагато краще, а також стануть екологічнішими та безпечнішими.

Спереду нові Logan і Sandero за традицією отримали однакове оформлення. Увагу привертають незвичайні фари з інтегрованими смужками ДХВ і хромоване оздоблення передньої решітки. Компактний кросовер Renault Sandero Stepway отримав інший бампер і більш рельєфний капот.

Sandero Stepway відрізняється від Sandero іншим оформленням передньої частини. Фото: Renault

Ззаду поки показали тільки Sandero. Бюджетний гетчбек отримав цільні блоки ліхтарів з незвичайним стильним малюнком. Поки машини показали в специфікації для ринку Західної Європи, де вони продаються під брендом Dacia. Незабаром нові моделі отримають логотипи Renault і, можливо, зазнають мінімальних змін у дизайні.

Очікується, що автомобілям запропонують бензиновий мотор об'ємом 1 л потужністю 65 і 100 к.с., а також дизель на 1,5 л (85 і 115 к.с.). Можлива поява турбованного бензинового 1,3 для найбільш дорогих модифікацій.

Повністю моделі розсекретять 29 вересня з усіма подробицями.

Новинки отримали стильний і сучасний дизайн. Фото: Renault

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про новий кросовер Renault Duster, який показали на фото.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!