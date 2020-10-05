Нові моделі Volkswagen і Volvo "підірвали" найпопулярніший ринок електромобілів

Вересень 2020 року виявився дуже успішним з точки зору продажу електромобілів та гібридів в Норвегії. Багато в чому на це вплинув вихід двох абсолютно нових моделей, які відразу ж вибилися в лідери – Volkswagen ID.3 і Polestar 2 (нагадаємо, марка Polestar входить до концерну Geely, якому також належить Volvo).

Як повідомляє InsideEVs, загалом у минулому місяці на норвезькому ринку було продано 12 689 "розеткових" авто, що на 75,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також це дуже близько до абсолютного рекорду, поставленому в березні 2019 року – тоді було продано 12 746 електрокарів.

Одночасно частка електрифікованих на загальному автомобільному ринку склала 81,6%. На чисті електромобілі прийшлося 61,5%, решту – 20,1% – зайняли гібриди. Загальний обсяг продажів з початку року збільшився на 10% і склав 67 531 електрокар. Очікується, що такими темпами автомобілям з двигунами внутрішнього згоряння незабаром зовсім не залишиться місця в Норвегії, при цьому вже зараз ця країна по праву вважається найпопулярнішим ринком електромобілів.

Найпопулярнішою моделлю в Норвегії у вересні виявився новий VW ID.3 – на нього прийшлося 12,8% від усіх нових зареєстрованих авто. Також в ТОП-3 увійшли Tesla Model 3 і Polestar 2.

ТОП-5 автомобілів норвезького ринку у вересні 2020:

1.Volkswagen ID.3 - 1 989

2 Tesla Model 3 - 1 116

3. Polestar 2 - 937

4. MG ZS EV - 672

5. Audi e-tron - 542.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що перший масовий електромобіль Volvo відправився у виробництво.