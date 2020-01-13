Нові маршрутки і таксі: Hyundai показав транспорт майбутнього

В рамках виставки споживчої електроніки CES 2020 компанія Hyundai Motor представила інноваційне бачення міської мобільності.

Про це повідомляє прес-служба компанії. У Лас-Вегасі корейський виробник презентував свою концепцію транспортної інфраструктури майбутнього, яка об'єднує "маршрутку" з вертикальним зльотом, таксі на автопілоті і автостанцію-аеродром. У проекті Hyundai взяли участь провідні експерти в області психології, архітектури, міського проектування та транспорту.

Hyundai презентував транспортну концепцію майбутнього hyundainews.com

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Літаюча "маршрутка" Hyundai S- A1

Літальний апарат Hyundai S-A1 на електротязі розроблений спільно з компанією Uber. Він розрахований на п'ять чоловік, включаючи пілота. Безпека польотів забезпечують кілька гвинтів, здатних змінювати кут нахилу при зльоті та посадці. Також передбачена система аварійного розгортання парашута.

Hyundai S-A1 працює на електротязі і вміщує 5 осіб, включаючи пілота hyundainews.com

Таксі з автоплілотом

Друге рішення Hyundai – електричний багатоцільовий наземний транспорт PBV. При розробці концепту дизайнери компанії надихалися культової канатною дорогою в Сан-Франциско. Унікальність концепту PBV в тому, що він може функціонувати як мобільний ресторан, готель, медпункт, а також в якості міського громадського та вантажного транспорту.

Електричний транспортний модуль PBV забезпечений автопілотом і може використовуватися як пасажирський або вантажний автомобіль hyundainews.com

Завдяки модульній конструкції PBV легко трансформується в пасажирський або вантажний варіант, а інтер'єр концепту можна персоналізувати під індивідуальні потреби. Оснащений штучним інтелектом, PBV може планувати маршрут, заряджатися на ходу від мобільного зарядного пристрою або від сонячної батареї, розташованої на даху. Концепт також обладнаний інноваційною системою очищення повітря в салоні, інтерактивним екраном, на який в режимі онлайн виводяться дані про погоду, новини та інша корисна інформація.

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Транспортна станція Hub

Третім мобільним рішенням, представленим Hyundai на CES 2020 року, стала багатофункціональна транспортна станція Hub. Вона має злітно-посадковий майданчик на даху для Hyundai S-A1 і док-станції для PBV. Його також можна використовувати в різних варіантах, наприклад, для проведення конференцій або культурних заходів.

В майбутньому Hyundai планує зробити інтелектуальну мобільність більш доступною, розмістивши подібні хаби в містах майбутнього і створивши нову екосистему мобільності.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai презентувала футуристичний вантажівка на водні.

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