Нові Lada схильні до займання: одна машина вже стала купою металу

У автомобілів Lada Vesta SW Cross, які, до речі, віднедавна складаються і продаються в Україні, виявили небезпечну проблему. Дефект пов'язаний з паливною системою і він призводить до того, що машина, в кінцевому рахунку, може самостійно запалати і згоріти.

Як повідомляє zr.ru, вже як мінімум один власник "Вести" залишився без своєї машини – його універсал сильно вигорів і відновленню не підлягає. Виною всьому є "нова" паливна система, встановлена на версіях з 1,8-літровим бензиновим двигуном – шланг подачі палива, який знаходиться в підкапотному просторі, треться об один з кронштейнів проводки, в результаті чого протираэться і втрачає свою герметичність. Що цікаво, проблема пов'язана саме зі свіжою паливною системою, яку АвтоВАЗ почав встановлювати на "Вести" у 2018 році – зі старою ж системою таких проблем не було.

Потерпілий власник зазначив, що така проблема може виникнути у власників Lada Vesta, випущених між початком 2018 року і липнем 2020 року. При цьому інший господар такого самого універсалу знайшов "кустарне" рішення проблеми: закріпити провід на протилежному боці кронштейна.

До речі, на момент пожежі пробіг "Вести" становив 13 500 км. Щоб повернути свої гроші за авто, росіянин витратив 4 місяці.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що журналісти порівняли ціни на автомобілі Lada української і російської збірки.