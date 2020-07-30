Нові електромобілі з Франції "вдарять" запасом ходу у 650 км

Група PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel і Vauxhall) оголосила про розроблення нової платформи під назвою eVMP (Electric Vehicle Modular Platform, в перекладі – модульна платформа для електромобілів) для своїх автомобілів. Це шасі дозволить домогтися високого запасу ходу у майбутніх "електричок".

PSA Group буде використовувати платформу eVMP на майбутніх седанах і кросоверів класів C і D, які будуть продаватися в різних регіонах світу. Першою новий візок отримає компактний кросовер, який побачить світ у 2023 році.

Скріншот CAD-моделі платформи eVMP (Electric Vehicle Modular Platform); autoblog

Завдяки платформі eVMP зможе робити електромобілі з запасом ходу від 400 до 650 км (за циклом WLTP), встановлюючи акумулятори ємністю від 60 до 100 кВтг. Крім електрокарів, ця платформа стане основою для ряду гібридних моделей PSA.

Особливість цієї архітектури полягає в тому, що вона спочатку заточена під EV, тому дозволяє скомпонувати начинку найбільш оптимально, не вдаючись до компромісів, які неминучі в випадках, коли машину з електроприводом будують на базі паливних авто. Крім того, eVMP приваблива для французів тим, що її можна виробляти на існуючих потужностях концерну, що дозволяє уникнути переоснащення виробничих майданчиків та багатомільйонних витрат.

До речі, нинішні електромобілі PSA випускаються на двох мультіплатформах, на яких, зокрема, робляться і паливні авто – CMP та EMP2. Це такі моделі, як Peugeot e-208, Pegeot e-2008, Citroen e-C4, Opel Corsa-e і новий Opel Mokka-e.

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