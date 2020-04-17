Нові автомобілі загубили в океані: через 2 роки їх знайшли

У червні 2018 року в Тихому океані сталася надзвичайна подія, через яку корабель "втратив" 80 контейнерів. Нещодавно частина з них підняли на сушу – виявилося, що серед вантажу, що затонув, були новенькі автомобілі.

Судно YM Efficiency прямувало зі США до Австралії, біля берегів якої воно потрапило у шторм. Контейнери злетіли з корабля у воду і пішли на глибину 120 метрів. Через 22 місяці Австралійське управління морської безпеки зобов'язало власників корабля провести очисні роботи від відходів та дістати затонулий вантаж. На даний момент були знайдені лише 10 контейнерів – в них перебували автомобільні покришки та два пікапи Chevrolet Silverado.

Затонулі контейнери thedrive.com

Обидва автомобілі були новими, кожен з них коштував приблизно 95 000 доларів США. Але зараз їх ціна не перевищує і "сотні" баксів. Пошкодження при падінні в воду і на дно океану, а також знаходження в морській воді протягом майже 2-х років, перетворило їх на купу металу. Причому вода знищила не тільки кузов і ходову частину, а й салон, оскільки під час транспортування у машин були відкриті вікна. Пікапи в прямому сенсі слова згнили.

Затонулі контейнери thedrive.com

Затонулі контейнери thedrive.com

Затонулі контейнери thedrive.com

Тепер обидва Шеви будуть розібрані і відправлені на утилізацію.

Затонулі контейнери thedrive.com

Вся операція з ліквідації наслідків шторму обійдеться власнику корабля у 9,5 млн доларів США.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на складі були знайдені нові автомобілі Ford, про яких забули як мінімум 15 років тому.

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