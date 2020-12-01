Індійський автовиробник почав доставляти машини в антикороновірусних мішках

Індійський виробник автомобілів Tata Motors придумав незвичайний спосіб, як безпечно доставляти машини в розпал пандемії коронавірусної інфекції COVID-19. Компанія вирішила відправляти свої машини в спеціальних "повітряних кулях безпеки" (Safety Bubble), щоб максимально вберегти людей від можливого зараження, особливо – своїх клієнтів.

Першим таким автомобілем став новий гетчбек Tata Tiago. У стерильному пластиковому мішку його доставили до одного з дилерів в Індії, де його передали покупцю, пише Autocar India.

Перший автомобіль, упакований у спеціальний мішок Twitter / TataMotors_Cars

"Бульбашка", в яку поміщається автомобіль, запобігає будь-якому контакту осіб із транспортним засобом під час поставки – від моменту виїзду машини із заводу до передачі її покупцеві. Незвичайний захист виготовляється з поліетилену, основна частина до того ж є прозорою – таке рішення нагадує упаковку іграшкового авто. Перед тим, як машину "завертають" у "мішок", її ретельно миють і дезінфікують, завдяки чому істотно зменшується ризик інфікування серед представників заводу, дилера, а також самого клієнта.

Перший автомобіль, упакований у спеціальний мішок Twitter / TataMotors_Cars

До речі, це вже не перший випадок, коли Tata Motors проявляє "антикоронавірусну" ініціативу. Раніше компанія запропонувала своїм клієнтам спеціальний захисний набір аксесуарів, призначений для забезпечення автовласників додатковим рівнем безпеки. До нього увійшли очищувач повітря, який встановлюється в підсклянник будь-якого автомобіля марки Tata, воздушний фільтр, також сумісний з усіма моделями індійського бренду, та стандартний комплект для дезінфекції (засіб для дезінфекції рук, маски N95, рукавички для рук тощо) .

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