Новенький седан за $80 000 розбили майже відразу після придбання

На американський аукціон Copart виставили новий заряджений седан Dodge, який вже встиг побувати у ДТП. Автомобіль розбили на пробігу лише 476 км.

Як з'ясував OBOZREVATEL, це один із найбільш потужних седанів сучасності (віддача його двигуна – 700 к.с.). Причому мова не про звичайну модифікацію, а лімітований Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition. Коштує такий "Додж" від 75 635 доларів, проте цей екземпляр був куплений своїм першим власником за 80 725 доларів, оскільки в його оснащення входить низка додаткових опцій.

Розбитий Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

У виставленого на торги Charger значно пошкоджена передня частина (під час удару також розкрилися передні подушки безпеки). З огляду на ексклюзивність цього "битка", очевидно, що він знайде собі нового власника, але за скільки його віддадуть, сказати складно.

Розбитий Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Розбитий Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Розбитий Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Розбитий Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Розбитий Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Розбитий Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Розбитий Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

Розбитий Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition copart.com

До речі, це далеко не єдиний новий заряджений автомобіль, який "знищили" чи не відразу після виїзду з автосалону останнім часом. Як уже повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Нідерландах втопили кросовер Audi RS Q8. Власник встиг поїздити на машині всього три тижні.

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