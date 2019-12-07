Новенький Porsche за $ 300 000 розбили ледве виїхавши з салону

Porsche 911 – авто, який потребує обережного поводження та гарних навичок керування. А якщо це ще й версія RS, то тим паче. Інакше "покатушки" можуть закінчиться дуже сумно.

Що, власне, і сталося місяць тому у Великобританії. Як з'ясував OBOZREVATEL, до місцевого дилера Porsche приїхав потенційний клієнт, який взяв на тест-драйв. Porsche 911 GT2 RS. Але поїздити на високопотужними машині у нього довго не вийшло: відразу виїхавши з салону, горе-водій потрапив у ДТП.

Наслідки аварії Porsche 911GT2 RS twitter.com

Чоловік не зміг перебудуватися в жвавому потоці і врізався в сусіднє авто. Підсумок – зламаний бампер, крило і, можливо, пошкоджена підвіска. Ремонт явно буде коштувати недешво ...

Наслідки аварії Porsche 911GT2 RS twitter.com

У своє виправдання винуватець ДТП заявив, що у автомобіля не спрацювали гальма. Але істина в тому, що Porsche GT2 RS оснащується карбон-керамічними гальмами, які перед початком руху вимагають прогріву (на "холодну" вони працюють менш ефективно).

Так чи інакше, але водій повинен був врахувати абсолютно всі фактори, оскільки не кожен день сідаєш за кермо автомобіля з розгоном 2,8 секунди до "сотні" і максималкою у 340 км/год. І тим більше, коли це авто коштує під 300 000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про авто, які можуть без ремонту проїхати 300 000 км.

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