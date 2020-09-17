Нове китайське авто виявилося копією популярної моделі Ford

Китайська компанія Foton представила для місцевого ринку нову модель – пікап Big General. Незважаючи на те, що у автомобіля величне ім'я, яке перекладається як "Великий Генерал", він лише є копією популярної моделі Ford.

Як видно, зовнішній вигляд Foton Big General натхненний моделлю Ford F-150 в версії Raptor. Особливо схожість помітна у передній частині: у "китайця" такі самі фари, радіаторна решітка, кришка капота і бампер.

Foton Big General - китайська копія Ford F-150. Фото: autohome.com.cn

А ось збоку, до речі, модель схожа на інший не менш відомий пікап – VW Amarok.

Однак Big General менше, ніж F-150 Raptor (за розмірами він ближче до Ford Ranger). Крім того, він не такий потужний – для автомобіля доступні 2,0-літровий турбобензін потужністю 238 к.с., а також 2,0 і 2,5-літрові турбодизелі (всі – зі 8-ступіневою автоматичною коробкою передач) .

Купити автомобіль жителі Китаю зможуть починаючи з кінця цього року.

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