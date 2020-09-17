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Нове китайське авто виявилося копією популярної моделі Ford

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
3,5 т.
Нове китайське авто виявилося копією популярної моделі Ford

Китайська компанія Foton представила для місцевого ринку нову модель – пікап Big General. Незважаючи на те, що у автомобіля величне ім'я, яке перекладається як "Великий Генерал", він лише є копією популярної моделі Ford.

Як видно, зовнішній вигляд Foton Big General натхненний моделлю Ford F-150 в версії Raptor. Особливо схожість помітна у передній частині: у "китайця" такі самі фари, радіаторна решітка, кришка капота і бампер.

Foton Big General - китайська копія Ford F-150.

А ось збоку, до речі, модель схожа на інший не менш відомий пікап – VW Amarok.

Однак Big General менше, ніж F-150 Raptor (за розмірами він ближче до Ford Ranger). Крім того, він не такий потужний – для автомобіля доступні 2,0-літровий турбобензін потужністю 238 к.с., а також 2,0 і 2,5-літрові турбодизелі (всі – зі 8-ступіневою автоматичною коробкою передач) .

Купити автомобіль жителі Китаю зможуть починаючи з кінця цього року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні помітили дуже рідкісний електромобіль з Японії.

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