Нове авто за пару годин: автор BMW X5 розповів про кросовер

Кросовер BMW X5, який з'явився в 1999 році, виявився дуже успішним автомобілем. Його дизайнер розповів, що зовнішність моделі була придумана за кілька годин.

Як повідомляє Auto.cz, свого часу шеф-дизайнер BMW Кріс Бенгл доручив створення вигляду перспективної моделі Френку Стивенсону. Він і очолив команду дизайнерів для роботи над першим БМВ Х5.

Баварський виробник дуже поспішав, адже головний суперник – Mercedes ML (сьогодні Mercedes GLE) – вже був запущений у виробництво і відмінно продавався. У команди розробників X5 було всього шість тижнів, щоб перетворити ескізи на повнорозмірний макет.

Кросовер BMW X5 першого покоління BMW

Кросовер BMW X5 першого покоління BMW

Але безпосередньо вигляд першого кросоверу BMW X5 був придуманий Френком Стівенсоном за кілька годин під час польоту літаком. У всякому разі, саме ті начерки лягли в основу нової моделі, яка надалі виявилася дуже успішною.

Френк Стівенсон працював над дизайном оригінального BMW X5 auto.cz

Свого часу нову модель тестували під кузовом універсалук для маскування auto.cz

В компанії ні у кого не було великого досвіду створення позашляховиків. Тому основу стилістики склали фірмові елементи бренду, такі як характерна форма бічного скління і впізнавана подвійна передня решітка. Згодом все це просто розмістили на великому і практичному кузові SUV.

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