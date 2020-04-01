Нова Волга з двигуном від ГАЗелі: в мережі показали фото

Багато хто з нетерпінням чекає на повернення легкових автомобілів ГАЗ. Саме для таких людей з'явилися фото нової Волги. При цьому великий седан отримав слабкий мотор ГАЗелі.

Судячи з зображень, седан ГАЗ виконаний на базі Aurus Senat і в цілому використовує його кузов. Відповідно, автомобіль вийшов великим та важким. У такому разі вибір 2,7-літрового двигуна ГАЗелі потужністю всього 107 к.с. здається щонайменше дивним.

У мережі показали Волгу 2020 модельного року kolesa.ru

Від Аурус нова Волга, натхненна ГАЗ-3102, відрізняється іншою хромованою решіткою, трохи зміненими фарами та ліхтарями, а також новими бамперами і колісними дисками.

У мережі показали Волгу 2020 модельного року kolesa.ru

Нова Волга більше схожа на Toyota Century toyota.com

Варто відзначити, що з таким дизайном автомобіль швидше нагадує розкішну Toyota Century, ніж стару Волгу. Схоже, художник трохи перестарався в роботі над цим першоквітневим жартом. А фанатам доведеться почекати невизначену кількість часу, адже ця машина несправжня і у виробництво не вирушить.

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Нова Волга більше схожа на Toyota Century toyota.com

ГАЗ 3102 Волга надихнула дизайнера на створення нової машини wheelsage.org

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