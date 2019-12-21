Нова Skoda Octavia за ціною Lada: на що розраховувати

В нашій країні Skoda Octavia є одним із найпопулярніших автомобілів. Мало хто знає, але зараз таке авто можна придбати за досить привабливою ціною. Причому мова саме про нову "Октавію".

У зв'язку з тим, що недавно була представлена Skoda Octavia нового покоління, українські дилери вирішили розпродати зі складів запаси моделей колишньої генерації (так, тієї самої, у якої розділені фари). Тому, як з'ясував OBOZREVATEL, на автомобіль діє спеціальна ціна – купити "Октавію" 4 покоління зараз можна за 370 909 грн. У перерахунку на долари це становить трохи більше, ніж 16 000.

Skoda Octavia A7 на офіційних зображеннях skoda-storyboard.com

Для порівняння, за такі гроші в Україні продаються деякі нові моделі Lada: Vesta SW (344-377 тисяч), Vesta SW Cross (388-407 тис.) і XRay (317-377 тис). Так, у разі з ВАЗом мова про кросоверні, непогано оснащені машині, тоді як чеська модель за аналогічні кошти "йде" у базовій комплектації. Але ж це Skoda, та ще й Octavia!

Skoda Octavia A7 на офіційних зображеннях skoda-storyboard.com

Skoda Octavia A7 на офіційних зображеннях skoda-storyboard.com

Skoda Octavia A7 на офіційних зображеннях skoda-storyboard.com

Skoda Octavia A7 на офіційних зображеннях skoda-storyboard.com

Skoda Octavia A7 на офіційних зображеннях skoda-storyboard.com

Але яка саме пропонується Skoda Octavia за $ 16 000? В цьому разі йдеться про версію Active з 1,6-літровим двигуном MPI і 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Ззовні така модифікація відразу кидається в очі – у неї галогенні фари, штамповані диски коліс, немає противотуманок і хромованого декору.

Так виглядає Skoda Octavia в базі живцем

Проте комплектацію не можна назвати скромною. Машина оснащена електроприводом скла і дзеркал (плюс у останніх є підігрів), кондиціонером, мультимедіа, передніми подушками безпеки, системою контролю тиску в шинах, а також пакетом "погані дороги".

Виробництво Skoda Octavia A7 вже завершено, акційних моделей залишилося не так вже й багато, тому спецпропозиція "не затягнеться надовго". За інформацією щодо інших версій моделі можна дізнатися на сайті імпортера, а також ресурсах офіційних дилерів Skoda.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL :

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