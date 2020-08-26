Нова Skoda Octavia вже прибула в Україну

Сама довгоочікувана новинка року: нове покоління бестселера Skoda Octavia доступно для покупки в Україні. Стартова ціна – від 572 250 грн.

2021 Skoda Octavia. Фото: skoda.ua

У портфелі бренду Skoda представлені автомобілі, про успіх яких говорять мільйонні продажі по всьому світу. Однією з ключових моделей залишається легендарна Octavia.

Octavia стала восьмою післявоєнної моделлю в лінійці Бренда (звідси і "octo" – латиною "вісім"). З моменту виходу моделі з конвеєра заводу в Млада-Болеслав було продано понад 7 мільйонів автомобілів по всьому світу. Якщо вибудувати всі ці автомобілі в лінію, то її довжина склала б понад 32 тисяч км, що еквівалентно відстані від Млади-Болеслав до Сіднея і назад.

2021 Skoda Octavia. Фото: skoda.ua

Дизайнери Škoda представили Octavia четвертого покоління з абсолютно новим інтер'єром. Зовнішній вигляд автомобіля емоційний і динамічний. Нова концепція дизайну поєднує в собі чудову простір і видатну функціональність з високоякісними матеріалами і продуманими деталями. Інноваційні можливості підключення і нові допоміжні системи піднімають комфорт і безпеку на ще більш високий рівень.

2021 Skoda Octavia. Фото: skoda.ua

В даний час Skoda Octavia пропонується покупцям в 46 країнах світу. В Україні автомобілів з виразною написом "Octavia" налічується близько 140 тисяч примірників. У 2011 році був зафіксований абсолютний рекорд – кожні 20 хвилин в Україні продавалася одна Skoda Octavia. Більше 10 років модель залишається лідером в сегменті, а в 2012 році отримала статус абсолютного лідера продажів.

2021 Skoda Octavia. Фото: skoda.ua

За більш ніж 60-річну історію модель завоювала безліч титулів, встановила кілька рекордів і перемогла в ралі Монте-Карло. Octavia заслужила репутацію якісного, надійного і безпечного автомобіля для сім'ї та бізнесу. Запорукою успіху моделі залишається незмінний стандарт якості, інноваційні інженерні рішення, в тому числі цифрові розробки. З кожним новим поколінням Skoda пропонувала своїм клієнтам більш безпечний, технологічний і сучасний автомобіль.

2021 Skoda Octavia. Фото: skoda.ua

Нове покоління Octavia можна придбати вже сьогодні. Стартова ціна для версії з двигуном 1.4 TSI (110 кВт) і 6-ступінчастою "механікою" становить 572 250 грн. На вибір доступні двигуни 1.4 TSI і 1.5 TSI, які можуть працювати в парі з механічною 6-ступінчастою або 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Octavia може бути оснащена матричної диодной оптикою, трьохзонним клімат-контролем, електроприводом фаркопа і іншими опціями. Вперше для моделі пропонується опціонний проекційний екран.

2021 Skoda Octavia. Фото: skoda.ua

Ознайомитися з цінами і дізнатися більше інформації можна на сайті або в офіційній дилерській мережі Skoda.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Skoda показала свій перший в історії електричний кросовер.