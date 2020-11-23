Нова Skoda Octavia RS надійшла на службу до поліції
Заряджена Skoda Octavia RS нового, четвертого покоління поповнила ряди автопарку поліції Великої Британії. Як заявили місцеві правоохоронці, спортивний ліфтбек допоможе їм швидше і ефективніше реагувати на будь-які надзвичайні події.
Про це повідомляє Carscoops. Автомобіль отримав стандартну для британської поліції синьо-жовту ліврею, проблискові маячки і спеціальну систему зв'язку.
Головна відмінність Octavia RS 2021 від звичайної версії – зовнішній обвіс, посилені гальма, модифікована підвіска і високопродуктивний двигун. В останньому випадку це 2,0-літровий TSI на 245 сил, з яким автомобіль набирає "сотню" за 6,7 сек і розвиває максимальну швидкість 250 км/год.
Що ж стосується зовнішніх відмінностей, Octavia RS забезпечена полегшеними колесами, чорними вставками (замість хромованих), "посиленими" бамперами, спойлером і дифузором, а також спортивною вихлопною системою з двома патрубками. Крім того, у неї гальмівні супорти червоного кольору і зменшений на 15 мм кліренс.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Чехії зняли кросовери Skoda, яких ніхто не очікував там побачити.