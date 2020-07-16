Нова Skoda Octavia A8: названо українські ціни

Наступного тижня, 20 липня, в Україну приїде нове покоління Skoda Octavia A8. Напередодні виходу на ринок з'явилися і ціни на очікувану модель.

Судячи з прайсу, який розміщений на офіційному сайті українського представництва Skoda, нова Октавія буде доступна за ціною від 566 603 грн. За ці гроші пропонується базова версія Active з 1,4-літровим турбомотором TSI на 150 сил і 6-ступіневою "механікою". У комплектацію входять чотири подушки безпеки, система курсової стійкості, електросклопідйомники, світлодіодна оптика, кондиціонер, мультимедіа з 8-дйюмовий екраном і шкіряне кермо.

Skoda Octavia A8. Фото: Skoda

Далі йде варіант Ambition, ціни на який стартують з позначки 608 198 грн. Для нього є відразу два двигуни: 1.4 TSI і 1.5 TSI, які обидва видають ті самі 150 л.с. Трансмісія – 6-ступінева "механіка" або 8АКПП в залежності від агрегату. Тут до списку оснащення додається двозонний клімат-контроль і підігрів сидінь, а замість "штамповок" йдуть вже литі диски.

Skoda Octavia A8. Фото: Skoda

Нарешті, на вершині пропозицій знаходиться топова версія Style за ціною від 697 149 грн. Її можна купити з 1,4-літровим TSI (150 сил) і 6-ступіневою МКП або 8-діапазонним "автоматом" на вибір. У списку обладнання – безключовий доступ, датчики світла і дощу, мультимедіа з екраном на 10 дюймів і навігацією, Wi-Fi, камера заднього виду, круїз-контроль, 17-дюймові диски і система контролю розмітки.

Skoda Octavia A8. Фото: Skoda

Сама нафарширована Октавія з повним списком доопцій і стайлінг-пакетом обійдеться у 776 648 грн.

До речі, у нової Skoda Octavia A8 є дизельні версії (з 2,0-літровим TDI на 115-200 сил), але до України вони не добралися. У всякому разі, поки що.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Skoda оголосила ціни на новий кросовер Kamiq.