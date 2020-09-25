Нова Skoda Fabia 2021: з'явилися перші фото і характеристики

Компанія Skoda працює вже над новим, четвертим поколінням моделі Fabia. З'явиться воно вже зовсім скоро – у 2021 році.

Про це автомобільним ЗМІ розповів глава компанії Томас Шефер. Сайт Auto.cz дізнався першу інформацію про нову "Фабії" і на підставі наявних даних намалював можилвий зовнішній вигляд новинки.

Skoda Fabia 2 021 - можливий дизайн. Фото: auo.cz

Відомо, що дизайн нової Skoda Fabia 2021 буде виконаний в дусі моделей Scala і останньої Octavia. Виходячи з цього вона, найімовірніше, отримає більш виражене оформлення передньої частини і напис "Шкода" замість логотипу марки на двері багажника.

Як і раніше, Skoda Fabia буде доступна в двох кузовах – хетчбек і універсал.

Побудують новинку на модульній платформі MQB в версії A1, яка використовується спільно з Seat Ibiza і Volkswagen Polo. Лінійка двигунів буде представлена, в першу чергу, бензиновим 1.0 TSI і газовим 1.0 TGI. А ось дизелів, судячи з усього, не буде.

Очікується, що прем'єра Skoda Fabia 2021 відбудеться в першій половині наступного року. До речі, актуальне, третє покоління моделі випускається з 2014 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Skoda Enyaq iV вперше помітили на вулиці після дебюту.