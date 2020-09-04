Нова модель Lada засвітилася під час тестів на заводі ЗАЗ

На тестовому майданчику Запорізького автомобільного заводу помітили нову модель Lada. Йдеться про універсал Lada Vesta SW, до того ж у кросоверному виконанні Cross зі збільшеним дорожнім просвітом і пластиковим обвісом.

Про це повідомляє First Gear з посиланням на Telegram-канал AUTO Channel ZP.

Lada Vesta SW Cross на ЗАЗі. Фото: Telegram-канал AUTO Channel ZP.

Очевидно, нову модель "Лада" помітили в межах освоєння великовузлового складання продукції АвтоВАЗ на потужностях заводу в Запоріжжі, Так, як вже писав OBOZREVATEL, раніше ЗАЗ вже почав складати такі моделі, як Lada Niva, Vesta, XRay, Granta і Largus.

Випускає ЗАЗ Лади в межах партнерства з Renault Group, якій, серед іншого, належить АвтоВАЗ.

Lada Vesta SW Cross. Фото: wroom.ru

Що ж стосується Lada Vesta SW Cross, зараз цей автомобіль в Україні офіційно не продається, але раніше за нього просили близько 400-480 тис. гривень.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі показали маловідомий мінівен ЗАЗ.