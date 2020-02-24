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24 лютого • оновлено в 11:30
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Нова Mazda 6: якою вона буде. З'явилися перші подробиці

1.7т
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Нова Mazda 6, яка стане четвертим поколінням знаменитої моделі, дебютує в 2022 році. Автомобіль переживе кардинальні зміни.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на ринок нова Мазда 6 може вирушити через рік після прем'єри – в 2023 році. Швидше за все, новинку розроблять у співпраці з Toyota. Зовсім недавно ми розповідали про нові Toyota Mark X і Toyota Crown, до створення яких будуть залучені фахівці Mazda.

Коли з'явиться нова Мазда 6, поточній генерації виповниться 10 років

Коли з'явиться нова Мазда 6, поточній генерації виповниться 10 років

mazda.com

Йдеться про задньопривідну платформу і рядний 6-циліндровий двигун, які розроблять в тісній співпраці дві японські компанії. Цікаво, що великі седани Тойота завжди пропонувалися з заднім приводом. У той час як Мазда 6 – передньопривідний автомобіль.

Навіть зараз Mazda 6 виглядає відмінно

Навіть зараз Mazda 6 виглядає відмінно

mazda.com

Концепт Shinari був передвісником Mazda 6 третього покоління

Концепт Shinari був передвісником Mazda 6 третього покоління

mazda.com

Однак найближчим часом у планах компанії немає розробки нової платформи для передньопривідних моделей. З цієї причини новій Mazda 6 2022 залишається сподіватися на компоненти Toyota Crown. Надалі на цю платформу переїде і великий кросовер Mazda CX-9, але дата появи його наступного покоління поки невідома.

Наступний седан Toyota Crown розроблять у співпраці з Mazda

Наступний седан Toyota Crown розроблять у співпраці з Mazda

bestcarweb.jp

Варто також відзначити, що Crown – великий седан, який за розмірами перевершує Mazda 6. Відповідно, у наступній генерації нова Шістка побільшає і стане ще розкішніше.

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Через вісім років актуальне покоління Мазда 6 як і раніше виглядає сучасно. Звісно, за цей час автомобіль встиг зазнати модернізацію та навіть кілька разів міняв салон, проте в цілому стильний дизайн досі дозволяє Mazda 6 сприйматися дуже сучасною машиною.

Компанія Mazda вже заявляла про те, що бере курс на преміальний сегмент

Компанія Mazda вже заявляла про те, що бере курс на преміальний сегмент

mazda.com

Отже, японські дизайнери знову зможуть здивувати нас оригінальним, збалансованим і завжди актуальним дизайном, який не старіє і не набридає з часом. Поки висновки про зовнішність майбутньої новинки можна робити по Mazda Vision Coupe – концепту 2017 року, який відображає розвиток стилістики великих моделей бренду.

Mazda Vision Coupe Concept натякає на великий чотиридверний автомобіль... Що б це могло бути?

Mazda Vision Coupe Concept натякає на великий чотиридверний автомобіль... Що б це могло бути?

mazda.com

Довгий капот і зрушена до багажника кабіна – очевидні ознаки задньопривідної платформи

Довгий капот і зрушена до багажника кабіна – очевидні ознаки задньопривідної платформи

mazda.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий компактний кросовер Mazda CX-30 виявився дуже безпечним.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини Toyota Mazda нові авто авто
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