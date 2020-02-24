Нова Mazda 6, яка стане четвертим поколінням знаменитої моделі, дебютує в 2022 році. Автомобіль переживе кардинальні зміни.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на ринок нова Мазда 6 може вирушити через рік після прем'єри – в 2023 році. Швидше за все, новинку розроблять у співпраці з Toyota. Зовсім недавно ми розповідали про нові Toyota Mark X і Toyota Crown, до створення яких будуть залучені фахівці Mazda.

Коли з'явиться нова Мазда 6, поточній генерації виповниться 10 років mazda.com

Йдеться про задньопривідну платформу і рядний 6-циліндровий двигун, які розроблять в тісній співпраці дві японські компанії. Цікаво, що великі седани Тойота завжди пропонувалися з заднім приводом. У той час як Мазда 6 – передньопривідний автомобіль.

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Однак найближчим часом у планах компанії немає розробки нової платформи для передньопривідних моделей. З цієї причини новій Mazda 6 2022 залишається сподіватися на компоненти Toyota Crown. Надалі на цю платформу переїде і великий кросовер Mazda CX-9, але дата появи його наступного покоління поки невідома.

Наступний седан Toyota Crown розроблять у співпраці з Mazda bestcarweb.jp

Варто також відзначити, що Crown – великий седан, який за розмірами перевершує Mazda 6. Відповідно, у наступній генерації нова Шістка побільшає і стане ще розкішніше.

Через вісім років актуальне покоління Мазда 6 як і раніше виглядає сучасно. Звісно, за цей час автомобіль встиг зазнати модернізацію та навіть кілька разів міняв салон, проте в цілому стильний дизайн досі дозволяє Mazda 6 сприйматися дуже сучасною машиною.

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Отже, японські дизайнери знову зможуть здивувати нас оригінальним, збалансованим і завжди актуальним дизайном, який не старіє і не набридає з часом. Поки висновки про зовнішність майбутньої новинки можна робити по Mazda Vision Coupe – концепту 2017 року, який відображає розвиток стилістики великих моделей бренду.

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Довгий капот і зрушена до багажника кабіна – очевидні ознаки задньопривідної платформи mazda.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий компактний кросовер Mazda CX-30 виявився дуже безпечним.

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