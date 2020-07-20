Нова Лада Нива вже продається – з'явилися фото машин

Після того, як позашляховик Chevrolet Niva повністю перейшов під юрисдикцію АвтоВАЗ і перетворився на нову Лада Нива, стартувало його виробництво під новим брендом. Тепер модель надійшла до дилера.

Деякі екземпляри виконані з незабарвленим пластиковим обвісом. Фото: drom.ru

На фото видно позашляховики Лада Нива з обвісом з незабарвленого темного пластика, а також автомобілі, кузови яких пофарбовані в суцільний колір.

Від колишнього Шевроле Нива "новий" позашляховик (модель з'явилася близько 20 років тому) відрізняється новою фальшрадіаторною решіткою з логотипом бренду та емблемою Lada в центрі керма.

Також у дилера з'явилися машини з повністю пофарбованим кузовом. Фото: drom.ru

Нова Лада Нива – це позашляховик Chevrolet з новими деталями. Фото: drom.ru

Двигун залишився тим самим – бензиновий мотор об'ємом 1,7 л розвиває 83 к.с. та поєднується з 5-ступеневою механічною КПП.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL показував найбільш дивну Lada Niva у світі, яка дивує своєю незвичайною зовнішністю.