Нова Лада на базі Renault: в мережі показали фото

Цього року очікується поява нової Лада Ларгус – універсалу на базі Renault Logan MCV 2006 року. Незважаючи на те, що за цей час з'явилося друге покоління Рено Логан, і виробник скоро покаже третє, Lada Largus отримає рестайлінг.

Про дизайн новинки раніше вже була інформація, тепер художник продемонстрував свій погляд на зовнішність нової Лада Ларгус 2021 модельного року. Виходячи з актуальних даних, дизайн моделі дійсно буде схожий на автомобіль, який зображено на представлених рендерах.

Художник показав Лада Ларгус 2021 модельного року kolesa.ru

Передня частина виконана в стилі останніх моделей АвтоВАЗ – Лада Веста і гетчбека Xray. Кузов залишиться колишнім, тому з усіх боків універсал як і раніше нагадуватиме старий Renault Logan.

ЧИТАЙТЕ: Нових авто не буде: АвтоВАЗ розлютив користувачів

Передній бампер, фари та решітка повністю нові, але задні ліхтарі збережуть свою форму. Можливо, в них зміниться графіка – дизайнер показав альтернативний варіант. Залишилося дочекатися прем'єри моделі, щоб порівняти її зовнішність з цими картинками.

Універсал Renault Logan MCV першого покоління Renault

Як розповідав OBOZREVATEL, компактний кросовер Nissan Qashqai перетворили в нову модель Лада і показали на фото.