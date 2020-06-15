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Нова Лада на базі Renault: в мережі показали фото

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
2,1 т.
Лада Ларгус

Художник показав Лада Ларгус 2021 модельного року

Цього року очікується поява нової Лада Ларгус – універсалу на базі Renault Logan MCV 2006 року. Незважаючи на те, що за цей час з'явилося друге покоління Рено Логан, і виробник скоро покаже третє, Lada Largus отримає рестайлінг.

Про дизайн новинки раніше вже була інформація, тепер художник продемонстрував свій погляд на зовнішність нової Лада Ларгус 2021 модельного року. Виходячи з актуальних даних, дизайн моделі дійсно буде схожий на автомобіль, який зображено на представлених рендерах.

Художник показав Лада Ларгус 2021 модельного року

Художник показав Лада Ларгус 2021 модельного року

Передня частина виконана в стилі останніх моделей АвтоВАЗ – Лада Веста і гетчбека Xray. Кузов залишиться колишнім, тому з усіх боків універсал як і раніше нагадуватиме старий Renault Logan.

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Передній бампер, фари та решітка повністю нові, але задні ліхтарі збережуть свою форму. Можливо, в них зміниться графіка – дизайнер показав альтернативний варіант. Залишилося дочекатися прем'єри моделі, щоб порівняти її зовнішність з цими картинками.

Універсал Renault Logan MCV першого покоління

Універсал Renault Logan MCV першого покоління

Як розповідав OBOZREVATEL, компактний кросовер Nissan Qashqai перетворили в нову модель Лада і показали на фото.

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