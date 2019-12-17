Нова Kia впала з другого поверху автосалону і приземлилася на іншу Kia

В Індії місцевий дилер Kia залишився jдразу без двох нових кросоверів Seltos. Один з автомобілів "звалився" з висоти на іншу машину.

Як з'ясував OBOZREVATEL, інцидент стався в місті Наві-Мумбаї. Під час показу автомобіля клієнтові один з "Селтосів" пробив панорамне вікно і впав з другого поверху. При цьому приземлився він на інший Seltos, який був підготовлений для відправки клієнтові.

Kia Seltos впав з другого поверху автосалону rushlane.com

На щастя, під час інциденту ніхто з людей серйозно не постраждав. А ось про автомобілі такого не скажеш – вони отримали досить серйозні пошкодження.

Kia Seltos впав з другого поверху автосалону rushlane.com

Kia Seltos впав з другого поверху автосалону rushlane.com

До речі, аналогічний інцидент стався на початку цього року у одного з індійських дилерів Hyundai. Потенційний покупець i20 пробив вікно салону і впав на інший Hyundai.

Відзначимо, що на відміну від більшості інших ринків, в Індії Kia представлена лише однією моделлю, новим Seltos. Однак це не завадило їй всього за кілька місяців стати лідером ринку за кількістю реалізованих автомобілів: компанія продала 40 тисяч кросоверів і ще стільки ж прийняла замовлень.

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