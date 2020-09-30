Нову Honda Civic 2021 розсекречено завчасно

Віталій Сазонов Новини 10:08, 30.09.2020 Оновлено: 10:16, 30.09.2020

У мережі з'явилися патентні зображення Honda Civic наступного, 11-го, покоління. Вони дають повне уявлення про те, як зміниться дизайн моделі.

Знімки нового "Цивіка" в кузові гетчбек опублікував форум CivicXI.com.

Honda Civic 2021.
Фото: civicxi.com

Як випливає із зображень, лінії нового Civic стали м'якшими і менш кутними. Фари і задні ліхтарі водночас стали ширшими, а передня решітка радіатора тепер не така нав'язлива.

Honda Civic 2021.
Фото: civicxi.com

Honda вже підтвердила, що покаже новий Civic навесні 2021 року. Крім гетчбека, лінійка моделі також буде містити Civic Sedan, а також нове покоління спортивного Civic Type R (його поява очікується у 2022 році).

Honda Civic 2021.
Фото: civicxi.com

Останній трохи додасть у розмірах зі зміною поколінь; під капотом пропишеться 2,0-літровий турбомотор потужністю близько 400 к.с., зістикований із 6-ступеневою "механікою".

Honda Civic 2021.
Фото: civicxi.com
Honda Civic 2021.
Фото: civicxi.com

Пакет для Civic Type R також передбачатиме аеродинамічне обважування, великий задній спойлер, спортивну підвіску, спортивну вихлопну систему, а також вишуканий інтер'єр зі спортивними сидіннями та кермом.

Продаж Honda Civic 2021 почнеться восени наступного року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Honda представила електричний кросовер.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Тренерка збірної РФ назвала самогубством поїздку до Києва на ЧЄ з гімнастики

Порошенко захворів на коронавірус і закликав українців берегти себе

Українці – про заяви Фокіна щодо Донбасу: нехай повторить це сім'ям загиблих

Луценко зізнався, що у нього рак

Під Фокіним у ТКГ захиталося крісло: проти експрем'єра виступили вже і в ОП