Нову Honda Civic 2021 розсекречено завчасно

У мережі з'явилися патентні зображення Honda Civic наступного, 11-го, покоління. Вони дають повне уявлення про те, як зміниться дизайн моделі.

Знімки нового "Цивіка" в кузові гетчбек опублікував форум CivicXI.com.

Honda Civic 2021. Фото: civicxi.com

Як випливає із зображень, лінії нового Civic стали м'якшими і менш кутними. Фари і задні ліхтарі водночас стали ширшими, а передня решітка радіатора тепер не така нав'язлива.

Honda Civic 2021. Фото: civicxi.com

Honda вже підтвердила, що покаже новий Civic навесні 2021 року. Крім гетчбека, лінійка моделі також буде містити Civic Sedan, а також нове покоління спортивного Civic Type R (його поява очікується у 2022 році).

Honda Civic 2021. Фото: civicxi.com

Останній трохи додасть у розмірах зі зміною поколінь; під капотом пропишеться 2,0-літровий турбомотор потужністю близько 400 к.с., зістикований із 6-ступеневою "механікою".

Honda Civic 2021. Фото: civicxi.com

Honda Civic 2021. Фото: civicxi.com

Пакет для Civic Type R також передбачатиме аеродинамічне обважування, великий задній спойлер, спортивну підвіску, спортивну вихлопну систему, а також вишуканий інтер'єр зі спортивними сидіннями та кермом.

Продаж Honda Civic 2021 почнеться восени наступного року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Honda представила електричний кросовер.