Нова Ferrari за 280 000 євро згоріла просто під час руху

У Німеччині дотла згорів ексклюзивний і відносно новий (випускається з 2018 року) спорткар Ferrari 488 Pista. Машина загорілася під час руху і через лічені хвилини перетварилася на купу металу.

Як повідомляє fr.de, 51-річний німець їхав на своїй Ferrari 488 Pista регіональною дорогою в Кундорф недалеко від Лауф-ан-дер-Пегніц (Баварія), як раптом в в моторному відсіку виникла пожежа. Водій Ferrari негайно відреагував, припаркував автомобіль на дорозі й сховався в безпечному місці, а ось з самою машиною вже зробити нічого не міг – вогонь її повністю охопив.

Ferrari 488 Pista загорілася під час руху, а після - повністю згоріла. Фото: fr.de

Коли приїхала пожежна служба, задня частина 720-сильний машини вже повністю вигоріла. Вогнеборці оперативно ліквідували загорання, проте від Ferrari на той час вже нічого не залишилося.

Ferrari 488 Pista загорілася під час руху, а після - повністю згоріла. Фото: fr.de

Ferrari 488 Pista загорілася під час руху, а після - повністю згоріла. Фото: fr.de

За повідомленнями ЗМІ, збиток склав близько 280 000 євро. Саме стільки коштує новий Ferrari 488 Pista з салону.

Ferrari 488 Pista загорілася під час руху, а після - повністю згоріла. Фото: fr.de

Ferrari 488 Pista загорілася під час руху, а після - повністю згоріла. Фото: fr.de

Ferrari 488 Pista загорілася під час руху, а після - повністю згоріла. Фото: fr.de

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Ford подарував новий кросовер звичайному газонокосильщика.