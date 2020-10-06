Нова Ferrari за 280 000 євро згоріла просто під час руху

У Німеччині дотла згорів ексклюзивний і відносно новий (випускається з 2018 року) спорткар Ferrari 488 Pista. Машина загорілася під час руху і через лічені хвилини перетварилася на купу металу.

Як повідомляє fr.de, 51-річний німець їхав на своїй Ferrari 488 Pista регіональною дорогою в Кундорф недалеко від Лауф-ан-дер-Пегніц (Баварія), як раптом в в моторному відсіку виникла пожежа. Водій Ferrari негайно відреагував, припаркував автомобіль на дорозі й сховався в безпечному місці, а ось з самою машиною вже зробити нічого не міг – вогонь її повністю охопив.

Коли приїхала пожежна служба, задня частина 720-сильний машини вже повністю вигоріла. Вогнеборці оперативно ліквідували загорання, проте від Ferrari на той час вже нічого не залишилося.

За повідомленнями ЗМІ, збиток склав близько 280 000 євро. Саме стільки коштує новий Ferrari 488 Pista з салону.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Ford подарував новий кросовер звичайному газонокосильщика.