Новий дешевий електромобіль Tesla кине виклик Volkswagen

Компанія Tesla продовжує свій шлях до завоювання ринку і має намір запропонувати доступний компактний хетчбек. Орієнтована новинка буде буде орієнтований на європейський ринок.

Про створення такого автомобіля раніше заявив сам глава Тесла Ілон Маск. Як пише Autocar, електричний хетчбек Tesla, ймовірно, буде являти собою "перероблену і адаптовану версію седана Model 3". А оскільки новинка призначена для європейців, випускати її будуть на новому заводі компанії у Німеччині. Підприємство зараз знаходиться на стадії будівництва, готове воно буде до липні 2021 року.

Tesla Model 3. Фото: autocar.co.uk

Звертаючись до інвесторів і аналітиків по конференц-зв'язку, Маск сказав, що Tesla "не доб'ється успіху у своїй місії, якщо вона не буде виробляти доступні автомобілі". При цьому він підкреслив, що зараз автомобілі Tesla недостатньо доступні, і цю проблему необхідно вирішити. Одним з таких рішень, по ідеї. і повинен стати майбутній хетч. На фото зверху можна побачити передбачуваний дизайн майбутньої моделі, який підготували в "Автокарі".

Доступний електрокар Тесла дозволить компанії скласти конкуренцію Volkswagen ID.3, поставки якого стартують цієї осені. Однак, коли з'явиться новинка, сказати складно.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що електричний хетчбек VW ID3 зміг проїхати на 110 км більше заявленого.

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