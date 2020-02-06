Нова BMW здивує нереально величезними "ніздрями" радіатора

У мережі з'явилися живі фото нової моделі BMW. Судячи з ним, у новинки буде найбільша решітка радіатора серед усіх моделей баварської марки.
Як з'ясував OBOZREVATEL, мова йде про прийдешнє купе BMW 4-Series 2021 модельного року. Якщо вірити представленим зображенням, у машини будуть не великі, а просто гігантські "ніздрі". Зараз же рекордсменом за розміром головного фірмового елемента BMW є седан 7-Series актуального покоління.
Серійна BMW 4-Series 2021
germancarforum.com
При цьому важливо зауважити, що перед нами не концепт, а серійна версія: прототип BMW 4-Series дебютував восени минулого року, він виглядає дещо по-іншому (як і подобає шоу-карам), хоча має схожу решітку радіатора велетенських розмірів, а також аналогічні фари і V-подібний центральний повітрозабірник.
BMW Concept 4
carscoops.com
BMW Concept 4
carscoops.com
Що стосується технічної частини, BMW 4-Series 2021 успадкує лінійку двигунів від останньої "трійки": 2,0-літрову турбочетвірку на 255 к.с. (400 Нм) і 3,0-літровий шістку з турбонаддувом потужністю 382 к.с. (500 Нм). Пізніше в гамі з'явиться заряджений варіант M4 з 3,0-літровим двигуном M TwinPower Turbo, що видає 473 к.с. і 473 к.с.
Серійна BMW 4-Series 2021
germancarforum.com
Серійна BMW 4-Series 2021
germancarforum.com/
Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні нещодавно представили BMW X6 2020.
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