Нова BMW M3 здивувала величезними "ніздрями" радіатора

У мережі з'явилися офіційні зображення нових заряджених моделей BMW – седана M3 2021 і купе M4 2021. Повністю ж обидва автомобіля розсекретять завтра, 23 вересня.

Фотографії новинок поширили на форумі, присвяченому баварській марці, і в соцмережі Reddit. Найбільшим сюрпризом виявилася нова BMW M3 Sedan. Якщо для M4 Coupe величезна радіаторна решітка була очікувана (таку вже отримала звичайна BMW 4), то побачити її на зарядженій "трійці" ніхто не розраховував.

Пакет доопрацювань для нових M34 і M4 передбачає аеродинамічний обвіс (модифікований передній бампер зі збільшеними вентиляційними отворами, більш широкі крила, набір більш яскравих порогів, задній дифузор, спойлер на багажнику), капот із вентиляційними отворами, алюмінієві колеса, спортивна підвіска, більш потужні гальма, спортивна вихлопна система, спортивні сидіння й кермо.

Що стосується оформлення інтер'єру, у BMW M3 і M4 2021 він буде зроблений в чорному, помаранчево-чорному або синьо-чорному шкіряному виконанні.

Нові M3 Sedan і M4 Coupe оснащуватимуться 3,0-літровим шестициліндровим твін-турбо двигуном потужністю 480 (звичайний варіант) і 510 к.с. (більш потужна версія Competition); мотор зістикують з 6-ступеневою механічною і 8-ступеневою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням (на вибір покупця).

Крім того, нові M3 і M4 будуть доступні із заднім або повним приводом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW готує електромобіль i4 з запасом ходу 600 км.