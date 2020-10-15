Номерні знаки для авто в Україні стануть дешевшими

Отримати номерні знаки на автомобіль стане простіше і швидше. МВС зареєструвало законопроєкт, який змінить процес реєстрації авто.

Про це розповів перший заступник начальника ДСЦ МВС Юрій Смольянінов в інтерв'ю журналістам програми "Джедаї" на каналі 2+2.

Автори нового законопроєкту пропонують видавати в сервісних центрах тільки технічний паспорт. Після цього водій зможе сам вирішити, де і як йому зручніше купувати номерні знаки. Причому, як ми вже розповідали, ДСЦ МВС вже запустив онлайн-сервіс для замовлення "персональних" номерів.

Нині процедура отримання автономерів набагато складніша. Сервісні центри замовляють знаки у підприємства-виробника. Готову продукцію відправляють у МВС, після чого її доставляють у регіональні сервісні центри, а частина залишається на складах. Відсутність витрат на транспортування і зберігання номерів вплине на їхню ціну. За словами експертів, їхня вартість може знизитися на 25%.

У планах Міністерства створити всі умови для того, щоб будь-яку операцію можна було провести онлайн, не виходячи з дому. Крім того, на сайті Головного сервісного центру МВС можна не тільки дізнатися інформацію про наявність платних номерів, але й розрахувати їхню вартість за допомогою калькулятора.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні введуть нову процедуру отримання автомобільних номерів.