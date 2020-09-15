Всесвітньо відомий шинний виробник, фінська компанія Nokian Tyres, провела онлайн-презентацію нового покоління літніх шин сімейств Hakka і Nordman.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Нові моделі представлені шинами Hakka Green 3 і Hakka Van, а також новинками Nordman SZ2 і Nordman S2 SUV.

Hakka Green 3

У новому поколінні шин сімейства Green використовується концепція Green Sense, за рахунок якої вдалося зменшити гальмівний шлях автомобіля і звести до мінімуму ризик аквапланування. Стабільне, точне і зручне управління забезпечується як на сухому, так і на мокрому покритті.

Nokian Hakka Green 3. Фото: nokiantyres.com

Гумова суміш Hakka Green Hybrid, розроблена для мінливої літньої погоди, в поєднанні зі спеціально підібраним малюнком протектора забезпечують чудову зносостійкість з перших днів весни до осінніх холодів.

Nokian Hakka Green 3. Фото: nokiantyres.com

Зносостійкість Hakka Green 3 в порівнянні з колишнім поколінням збільшена на 35%. Залежно від стилю водіння це може означати збільшення терміну служби приблизно на 10 тисяч км пробігу або на один літній сезон. Для більшості типорозмірів Hakka Green 3 клас зчеплення з мокрою дорогою відповідає максимально високому рівню "А" за європейською класифікацією.

Широкий вибір типорозмірів шин Hakka Green 3 (від 13 до 18 дюймів), що забезпечують комфортне і екологічне водіння, особливо добре підходить для сімейних автомобілів малого і середнього розміру. Багато типорозмірів шин спеціально розроблені для новітніх автомобілів з гібридними двигунами і електромобілів. Найбільш поширені індекси швидкості: T (до 190 км/год), H (до 210 км/год) і V (до 240 км/год).

Hakka Van

Для мінівенів і комерційного транспорту компанія Nokian підготувала абсолютно нову модель Hakka Van. Комп'ютерне моделювання, тисячі кілометрів випробувань і експлуатація в реальних умовах роботи допомогли розробити концепцію надійності управління і комфорту.

Nokian Hakka Van. фото: nokiantyres.com

Для полегшення управління важкими універсальними фургонами протектор зроблений більш жорстким за рахунок довгих ребер, а "прибиральники каміння" на дні канавок зводять до мінімуму потрапляння в шину гострих каменів.

Nokian Hakka Van. фото: nokiantyres.com

Використання в конструкції боковин арамідного волокна надає шинам Hakka Van додаткову жорсткість і міцність для більш надійного захисту від ударів і порізів.

Широкий асортимент шин Hakka Van включає 21 типорозмір з діаметром від 14 до 18 дюймів з індексами швидкості від R (170 км/год) до H (210 км/год).

Nordman SZ2

Нова високошвидкісна UHP літня шина Nokian Nordman SZ2 забезпечує точну керованість і дозволяє зберігати контроль над автомобілем як на асфальті, так і на гравії.

Nokian Nordman SZ2. фото: nokiantyres.com

Гумова суміш протектора Nordman SZ2 розрахована на навантаження, які виникають при русі по дорогах з неякісним покриттям та працює в широкому діапазоні температур. Стійкий до порізів склад також підвищує комфорт водіння за рахунок зменшення шуму при русі по нерівному асфальту.

Nokian Nordman SZ2. фото: nokiantyres.com

Розмірний ряд включає 21 типорозмір діаметром від 16 до 20 дюймів з індексами швидкості V (до 240 км/год), W (до 270 км/год) і Y (до 300 км/год).

Nordman S2 SUV

Шини Nokian Nordman S2 SUV створені спеціально для використання на кросовери і позашляховики. Вони забезпечать високий рівень комфорту поїздки навіть на самих нерівних дорогах, а також заощадять паливо. Завдяки високій міцності ця модель відрізняється великим ресурсом.

Nokian Nordman S2 SUV. фото: nokiantyres.com

Асиметричний малюнок протектора підвищує комфорт водіння і робить управління більш точним. Канавки, або ламелі, розташовані на шашках плечових ділянок протектора, різне перетин канавок і шашки протектора різних розмірів з підсилюють елементами забезпечують жорсткість і універсальність протектора і дозволяють йому адаптуватися до різних стилів водіння.

Nokian Nordman S2 SUV. фото: nokiantyres.com

Широкий розмірний ряд націлений на постійно зростаючий ринок позашляховиків і складається з 26 типорозмірів діаметром від 16 до 19 дюймів. Індекси швидкості нової моделі T (до 190 км/год), H (до 210 км/год) і V (до 240 км/год) дозволяють встановлювати шини Nokian Nordman S2 SUV практично на всі популярні моделі позашляховиків. Розмірний ряд також включає в себе кілька спеціальних типорозмірів з маркуванням XL для позашляховиків підвищеної вантажопідйомності.

Нові моделі шин Nokian Tyres стануть доступні для автолюбителів навесні наступного року.

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