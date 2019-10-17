Nokian Tyres представила нові зимові шини для українських автомобілістів

Для українських автолюбителів Nokian Tyres підготувала дві нові моделі зимових шин.

Про це OBOZREVATEL розповіли на презентації, яка відбулася в столичному готелі Premier Palace. Представляти шинні новинки в Україну приїхав один з провідних фахівців компанії – Матті Моррі, керівник технічного департаменту Nokian Tyres по роботі з клієнтами.

Зимові шини Nokian Tyres nokiantyres.ua

Через глобальне потепління зима, в тому числі в Україні, стала м'якше. Тому зимові шини повинні гарантувати надійне зчеплення шин з дорогою не тільки на снігу або льоду, але і на крижаній каші, яка утворюється через дощ, використання солі і інших хімічних реагентів, а також несподіваного перепаду температур. Зміни клімату змушують виробників шин розробляти нові технології для забезпечення безпечного управління автомобілем в різних дорожніх умовах.

Однією з таких новинок стала фрикційна шина Nokian WR Snowproof. Головною особливістю цієї зимової шини є концепція Alpine Sence Grip, яка здатна забезпечити високу стабільність руху і зчеплення шин з дорогою в широкому діапазоні температур на дорогах з різним покриттям.

Нові зимові шини Nokian WR Snowproof для українського ринку nokiantyres.ua

Однією з важливих складових нової технології стала унікальна гумова суміш, використовувана в Nokian WR Snowproof. Вона являє собою комбінацію сумішей для суворих і м'яких зим. Завдяки цьому нові шини не бояться снігу і морозів, а й в теплу погоду забезпечать надійне зчеплення з сухою дорожньою поверхнею.

Нові зимові шини Nokian WR Snowproof для українського ринку nokiantyres.ua

Цьому також сприяють спеціальний малюнок протектора і мережа канавок, що забезпечують ефективне відведення води і снігу з плями контакту. Крім того, нова шина Nokian WR Snowproof має низький опір коченню, що допомагає знизити витрату палива і скоротити рівень шкідливих викидів в атмосферу.

Нові зимові шини Nokian Hakkapeliitta LT3 для українського ринку nokiantyres.ua

Ще одна новинка від фінського бренду – шипована шина Nokian Hakkapeliitta LT3. Вона призначена для пікапів і легких комерційних автомобілів. Унікальність новинки полягає у використанні шипів з нержавіючої сталі особливої форми.

Нові зимові шини Nokian Hakkapeliitta LT3 для українського ринку nokiantyres.ua

Переваги шипів з нержавіючої сталі полягають у високій корозійної стійкості, а також покращеному зчепленні на слизьких поверхнях. Також застосування таких шипів дозволило підвищити термін служби шин в зимових умовах і при підвищених навантаженнях.

Новий малюнок протектора і особлива форма канавок шин Nokian Hakkapeliitta LT3 забезпечують поліпшені зчіпні властивості і керованість на дорогах з різним покриттям. Для підвищення надійності і довговічності нові шини отримали посилені арамідних волокном боковини. Ця фірмова технологія дозволяє надійно захистити шини від порізів і пошкоджень в складних дорожніх умовах.

Як розповідав раніше OBOZREVATEL, європейська організація Euro NCAP провела серію нових краш-тестів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!