Nivus в стилі BMW: новий кросовер VW показали на фото

Новий кросовер Volkswagen Nivus представлений офіційно. Своїм купеподібним силуетом автомобіль нагадує BMW X6 та X4, але побудована новинка на компонентах Volkswagen Polo.

Ми чекаємо на цю модель якийсь час, тепер виробник повністю розсекретив новинку і показав її дизайн. Новий Фольксваген Нівус 2021 модельного року отримав динамічний силует. Модель знаходиться в компактному класі та буде відносно доступною, але приціл на іміджевий сегмент очевидний.

VW Nivus 2021 представлений офіційно volkswagen.com

В передній частині VW Nivus 2021 демонструє вузькі фари з інтегрованими денними ходовими вогнями. Шестикутна решітка за розмірами відповідає великому повітрозабірнику в бампері.

VW Nivus 2021 представлений офіційно volkswagen.com

Дизайн корми вийшов ще цікавішим за рахунок сильного нахилу задніх стійок і об'єднаних в цілісний блок ліхтарів. По колу в обвісі та на колісних арках помітно оформлення з темного нефарбованого пластику.

VW Nivus 2021 представлений офіційно volkswagen.com

VW Nivus 2021 представлений офіційно volkswagen.com

Як і очікувалося, новий Volkswagen Nivus 2021 отримав турбований трициліндровий двигун об'ємом 1 л, який видає 116 к.с. на бензині та 128 к.с. на етанолі. Мотор поєднується з 6-ступеневою автоматичною КПП.

VW Nivus 2021 представлений офіційно volkswagen.com

На ринку Південної Америки продажі новинки почнуться вже влітку цього року. Трохи пізніше новий кросовер VW з'явиться і в Європі, де покупці зможуть вибрати агрегат з розширеної моторної гами.

VW Nivus 2021 представлений офіційно volkswagen.com

VW Nivus 2021 представлений офіційно volkswagen.com

Крім безпосередньо VW Polo, найближчі родичі нової моделі Фольксваген – Skoda Scala і компактний кросовер Skoda Kamiq.

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