Nivus в стилі BMW: новий кросовер VW показали на фото
Новий кросовер Volkswagen Nivus представлений офіційно. Своїм купеподібним силуетом автомобіль нагадує BMW X6 та X4, але побудована новинка на компонентах Volkswagen Polo.
Ми чекаємо на цю модель якийсь час, тепер виробник повністю розсекретив новинку і показав її дизайн. Новий Фольксваген Нівус 2021 модельного року отримав динамічний силует. Модель знаходиться в компактному класі та буде відносно доступною, але приціл на іміджевий сегмент очевидний.
В передній частині VW Nivus 2021 демонструє вузькі фари з інтегрованими денними ходовими вогнями. Шестикутна решітка за розмірами відповідає великому повітрозабірнику в бампері.
Дизайн корми вийшов ще цікавішим за рахунок сильного нахилу задніх стійок і об'єднаних в цілісний блок ліхтарів. По колу в обвісі та на колісних арках помітно оформлення з темного нефарбованого пластику.
Як і очікувалося, новий Volkswagen Nivus 2021 отримав турбований трициліндровий двигун об'ємом 1 л, який видає 116 к.с. на бензині та 128 к.с. на етанолі. Мотор поєднується з 6-ступеневою автоматичною КПП.
На ринку Південної Америки продажі новинки почнуться вже влітку цього року. Трохи пізніше новий кросовер VW з'явиться і в Європі, де покупці зможуть вибрати агрегат з розширеної моторної гами.
Крім безпосередньо VW Polo, найближчі родичі нової моделі Фольксваген – Skoda Scala і компактний кросовер Skoda Kamiq.
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