Nissan закупив партію Toyota RAV4 для "хитрої спецоперації"

Віталій Сазонов Новини 13:20, 11.11.2020 Оновлено: 13:39, 11.11.2020

Американський підрозділ Nissan придбав велику партію кросоверів Toyota RAV4. "Тойотівський" бестселер буде пропонуватися в більш ніж 500 автосалонах "Ніссан" в Америці, і кожен, хто планує купити Nissan Rogue, більш відомий в Україні X-Trail, зможе його випробувати.

Як пише Motor1, Nissan визнає, що RAV4 – відмінний автомобіль і заслуговує на звання найбільш продаваного компактного позашляховика в Америці. Але водночас у Nissan переконані, що Rogue у всьому кращий за Toyota, тому всім охочим пропонується провести порівняльний тест цих двох моделей. У Toyota знайомі з цією рекламною кампанією, і для них це велика честь. Топменеджмент компанії з Тойоти очікує, що клієнти все-таки виберуть RAV4.

Nissan Rogue (вгорі) і Toyota RAV4 (внизу)
Motor1

Ця нетрадиційна стратегія, яка отримала назву "Rogue Gone Rogue", може принести плоди, але деякі експерти вважають її дуже ризикованою. "Легко може трапитися так, що деякі клієнти вирішать інакше, ніж сподівається Nissan", – говорить аналітик Тайсон Джоміні з JD Power.

До речі, новий Nissan Rogue в Америці коштує від 25 650 доларів США. Зі свого боку ціни на RAV4 починаються з 26 050 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Nissan представив оновлений пікап Navara. Новинка істотно відрізняється від попередньої версії.

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