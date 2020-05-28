Nissan вперше показав найкрутішу модель на відео
Новий спорткар лінійки Nissan Z став ближчим завдяки новому відео, які розкриває безліч цікавих деталей. Новинку виконали в стилі легендарного Nissan 240Z.
Виходячи з модних тенденцій по перетворенню знаменитих класичних моделей на електромобілі, поява нового задньопривідного купе Nissan Z була під великим питанням. Найгірше, чого в цій ситуації можна було очікувати – електричний Z, найкраще – що машина не з'явиться зовсім.
Але спортивне купе, назва якого ще невідома (ймовірно – Nissan 400Z), наближається до серійного виробництва! Новинку вже показали на ефектному інтригуючому відео. Які висновки можна зробити?
ЧИТАЙТЕ: Nissan Leaf поступиться місцем кросоверу, який вже готовий
По-перше, загальний силует автомобіль успадкував від попередника – Nissan 370Z, який з'явився в 2008 році. Але лінії кузова стануть більш різкими, щоб відповідати класичній стилістиці оригінального 240Z 1969 року.
По-друге, модель також повертається до знаменитих круглих передніх фар свого легендарного пращура. У всякому разі, кільце денних ходових вогнів складається з двох дугоподібних сегментів. Це виглядає дуже сучасно, але з повагою до класичного дизайну. Загалом новинка буде сильно відрізнятися зовні від інших автомобілів японського бренду. Компанія планує перейти на SUV, на тлі яких новий Z виглядатиме дуже незвично.
Точні характеристики моделі невідомі. В основі використана модифікована задньопривідна платформа від 370Z. Очікується, що під капотом опиниться 3-літровий двигун V6 потужністю близько 400 к.с. – приблизно на сотню більше в порівнянні з попередником.
На відео помітні й інші моделі Nissan, в основному це стосується кросоверів. Також майнув електрокар Ariya. Новий Ніссан Z відноситься до 2021 модельного року, але прем'єра спорткару може відбутися в найближчі місяці.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про кросовер Nissan Qashqai, який дизайнер перетворив на нову модель Lada.