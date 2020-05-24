Nissan Qashqai перетворили на новий кросовер Lada

В середньостроковій перспективі АвтоВАЗ готує кілька нових автомобілів Лада. Без кросоверів сьогодні ніяк не обійтися. Один з таких варіантів уже показали на фото. Але машина дуже схожа на Nissan Qashqai.

Художник надихнувся концептом Lada Xcode, який не натякав на конкретну модель, але демонстрував подальший розвиток дизайну Лада. Саме цей автомобіль виступив у ролі прототипу стилістики.

За основу дизайнер взяв фото Ніссан Кашкай актуальної другої генерації та видозмінив деякі елементи, щоб "підігнати" японський кросовер під перспективний вигляд Лада.

Новий кросовер Лада на основі Qashqai kolesa.ru

Nissan Qashqai послужив основою для нового проєкту kolesa.ru

Так, передня частина нижче лінії капоту нова – з іншими фарами, вогнями ДХВ, решіткою і бампером з іншими повітрозабірниками. З'явилися нові сріблясті декоративні елементи.

Nissan Qashqai послужив основою для нового проєкту kolesa.ru

У профіль нова Лада виглядає так само, як і кросовер Nissan, проте корма змінилася. Від корпоративного стилю Lada тут тільки чотири великі літери, в цілому ж ззаду бюджетний кросовер чомусь нагадує Volvo XC40.

Новий кросовер Лада на основі Qashqai kolesa.ru

Нова Лада схожа на Volvo XC40 volvo.com

На даний момент невідомо, чи з'явиться щось подібне в модельному ряду АвтоВАЗу. Але серійний кросовер в будь-якому разі не буде схожий на Qashqai.

Художник надихнувся Lada Xcode, яка не пішла в серійне виробництво kolesa.ru

OBOZREVATEL раніше розповідав про незвичайну і дивну назву нової моделі, яку вибрав АвтоВАЗ.