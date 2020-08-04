Nissan проти Tesla: люди дивом залишилися цілі у страшній ДТП. Відео

У Абінгтоні, штат Пенсільванія, США, сталося жахливе зіткнення. Водій Nissan Sentra втратив керування над автомобілем і влетів на великій швидкості в ліву частину кросовера Tesla Model X, який стояв на перехресті в очікуванні сигналу світлофора.

Відповідна аварія потрапила на відеореєстратор машини випадкового свідка.

Як видно на кадрах, ДТП була досить серйозна, але, що цікаво, ніхто серйозно не постраждав. Водій Nissan і пасажир Tesla отримали лише незначні травми. Якби Nissan вдарив Теслу в передню частину, де знаходився драйвер, наслідки, безсумнівно, були б більш серйозними.

Звичайно, похвали заслуговує захист обох машин. Важливу роль в цьому зіграли пасивні і активні системи безпеки японського седана та американського кросовера.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі показали відео дуже швидкого і легкого способу усунення вм'ятин на кузові авто.