Nissan презентував у Японії повнопривідний гібридний Note

Сергій Іванов Новини 15:00, 23.12.2020 Оновлено: 15:34, 23.12.2020

Компанія Nissan представила на "домашньому" ринку гібридний повнопривідний гетчбек Nissan Note e-Power AWD.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Нове покоління Note найближчим часом почне надходити до японських дилерів марки.

Nissan Note нового покоління зовсім скоро надійде до японських дилерів
global.nissannews.com

Компактний гетчбек отримав у своє розпорядження гібридну силову установку е-Power, до якої входить два електромотори (по кожному на пару коліс), а також 1,2-літровий атмосферний бензиновий 3-циліндровий мотор. Він не має механічного зв'язку з колесами та використовується як бензогенератор для підзарядки тягової батареї. Крім того, автомобіль має систему рекуперації енергії гальмування, яка допомагає живити АКБ у русі.

Гібридна силова установка е-Power включає два електромотора та бензогенератор
global.nissannews.com

Новинка отримала сучасну інформаційно-розважальну систему із сенсорним дисплеєм, цифрову шкалу приладів, а також широкий набір електронних помічників водієві.

Новинка отримала сучасну інформаційно-розважальну систему із сенсорним дисплеєм
global.nissannews.com

Покупцям будуть запропоновані дві комплектації – S Four та X Four, а їх вартість без додаткових опцій становитиме $22 106 та $23 626 відповідно. Нагадаємо, що місяцем раніше у Японії стартував продаж монопривідної версії Nissan Note e-Power.

Покупцям будуть запропоновані дві комплектації – S Four та X Four
global.nissannews.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan готує нове покоління популярного кросовера Qashqai, а також оновив свій флагманський позашляховик Armada.

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