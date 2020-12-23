Nissan презентував у Японії повнопривідний гібридний Note

Компанія Nissan представила на "домашньому" ринку гібридний повнопривідний гетчбек Nissan Note e-Power AWD.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Нове покоління Note найближчим часом почне надходити до японських дилерів марки.

Компактний гетчбек отримав у своє розпорядження гібридну силову установку е-Power, до якої входить два електромотори (по кожному на пару коліс), а також 1,2-літровий атмосферний бензиновий 3-циліндровий мотор. Він не має механічного зв'язку з колесами та використовується як бензогенератор для підзарядки тягової батареї. Крім того, автомобіль має систему рекуперації енергії гальмування, яка допомагає живити АКБ у русі.

Новинка отримала сучасну інформаційно-розважальну систему із сенсорним дисплеєм, цифрову шкалу приладів, а також широкий набір електронних помічників водієві.

Покупцям будуть запропоновані дві комплектації – S Four та X Four, а їх вартість без додаткових опцій становитиме $22 106 та $23 626 відповідно. Нагадаємо, що місяцем раніше у Японії стартував продаж монопривідної версії Nissan Note e-Power.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan готує нове покоління популярного кросовера Qashqai, а також оновив свій флагманський позашляховик Armada.