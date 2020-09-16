Nissan презентував спадкоємця легендарного купе Fairlady

В Японії відбулася довгоочікувана прем'єра спортивного купе Nissan Z Proto – продовжувача традицій культової серії Z.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Новинка поки має статус прототипу, але судячи з усього, передсерійний зразок буде мало чим від нього відрізнятися.

За своїм дизайном новинка має безліч відсилань до різних поколінь купе Z-серії. А ось за габаритними розмірами Z Proto можна порівняти з останнім представником легендарного сімейства – Nissan 370Z. При довжині 4382 мм, ширині одна тисячу вісімсот сорок дев'ять мм і висоті 1311 мм прототип на 127 мм довший, на 5 мм ширше і на 5 мм нижче.

Якщо при створенні зовнішнього вигляду прототипу дизайнери черпали натхнення в моделях минулих років, то інтер'єр виконаний в стилі "хай-тек". Автомобіль отримав повністю цифровий кокпіт з електронної шкалою приладів і великим 12,3-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Витончений спортивне кермо забезпечений безліччю кнопок, що дозволяють швидко і безпечно керувати допоміжними функціями автомобіля.

Майбутнє серійне купе Nissan Z буде оснащуватися V6 з двома турбінами і 6-ступінчастою "механікою". Імовірно силовий агрегат запозичать у спорідненого Infiniti Q60 Red Sport 400. Цей мотор розвиває 406 к.с., а обертовий момент досягає 474 Нм. Нагадаємо, що колишній Nissan 370Z мав 3,7-літровий V6 з показниками 337 к.с. і 366 Нм.

Точна дата дебюту спортивного купе показ зберігається в таємниці. Імовірно презентація відбудеться в середині майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan відклала початок виробництва нового Qashqai.

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