Nissan представив оновлений пікап Navara

Компанія Nissan презентувала оновлений пікап Navara 2 021 модельного року.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Автомобіль отримав оновлену зовнішність з іншим облицюванням радіатора, новими бі-LED фарами, розширювачами колісних арок і цілий ряд інших нововведень.

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

Ззаду можна виявити нову світлотехніку, інші бампер і двері багажника.

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

Крім зовнішності 2021 Navara обзавелася в базовій комплектації комплексною системою безпеки Nissan Intelligent Mobility, яка включає системи запобігання фронтального зіткнення Forward Collision Warning, екстреного гальмування Emergency Braking, кругового огляду Around View Monitor, а також систему моніторингу перешкод при русі на малих швидкостях в повноприводному режимі.

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

Оновлена Navara отримала посилений задній міст, що дозволив збільшити вантажопідйомність машини, а довжина багажного відділення була збільшена. Для зручності вантажно-розвантажувальних робіт в задній бампер інтегрували сходинку. Крім того, для кращої маневреності на малих швидкостях на автомобілі встановили нову рульовий механізм. Він також мінімізує вібрації на кермі і має поліпшену шумоізоляцію.

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

На вершині сімейства знаходиться версія Navara PRO-4X. Її легко впізнати за сталінг-пакету з декоративними аплікаціями.

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

Численні зміни можна виявити в інтер'єрі пікапа. Зокрема, змінився дизайн приладової панелі, на якій з'явився новий дисплей мультимедійної системи і новий багатофункціональний кермо.

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

2 021 Navara отримає в стандартній комплектації 2,3-літровій 4-ціліндровій турбодизель з двома турбінами. Вона розвиває 188 "конячок" і забезпечує 450 Нм крутного моменту. Цей двигун пропонується як з 6-ступінчастою "механікою", та к і з 7-ступенчатім "автоматом".

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

2021 Nissan Navara global.nissannews.com

Ціни стануть відомий ближче до початку продажів, які заплановані на грудень-січень.

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