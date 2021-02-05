Nissan презентував новий кросовер Pathfinder

Obozrevatel Новини 11:49, 5.02.2021 Оновлено: 12:07, 5.02.2021

Nissan презентував свій новий кросовер п'ятого покоління Pathfinder. Його почнуть продавати вже влітку 2021 року.

Автомобіль став трохи компактніший за попередника – 5004 мм завдовжки за незмінної колісної бази в 2900 мм. Водночас дизайн серйозно змінився. На зміну плавним лініях прийшли грані в дусі молодшого X-Trail/Rogue. Широка решітка радіатора поєднується зі стрілоподібними діодними фарами. Про це повідомляє сайт autoportal.ua (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Передня частина Nissan Pathfinder
Carscoops

У салоні з'явились віртуальна приладова панель і проєкційний дисплей. Тачскрін мультимедіа збільшили до 9 дюймів у топовій версії. Також цікавий вигляд має компактний джойстик КПП, під яким є ніша для поклажі.

Nissan Pathfinder 5004 мм завдовжки
Carscoops
Нову модель можна буде придбати влітку 2021 року
Carscoops

Pathfinder тепер доступний у версіях на сім та вісім місць. Навіть з усіма сидіннями на місці залишається 470-літровий багажник.

У базовій версії кросовер отримав комплекс безпеки Nissan Safety Shield 360. Він включає:

  • системи автоматичного гальмування,

  • системи контролю розмітки і "сліпих" зон,

  • управління світлом фар.

За доплату доступна і технологія напівавтономного водіння. Також з'явилися вентиляція сидінь і трьохзонний клімат-контроль.

Віртуальна приладова панель і проєкційний дисплей у Nissan Pathfinder
Carscoops

Під капотом у кросовера лишили 3,5-літровий 285-сильний V6. У парі з ним тепер працює 9-ступенева АКПП. Пізніше може з'явитися гібрид Nissan Pathfinder. Запропонують версії з переднім і повним приводом. В останньому випадку є режими для різних типів бездоріжжя.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Nissan назвав дату презентації нового Qashqai. Відомо, що компактний SUV буде виділятися ефектним дизайном, сучасними технологіями та електрифікованими силовими агрегатами.

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