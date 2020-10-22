Nissan представив дуже дешевий кросовер із багатим оснащенням

Компанія Nissan офіційно представила новий кросовер Nissan Magnite. Це найдешевший SUV у лінійці виробника – точна ціна поки не названа, але відомо, що він коштуватиме в межах 7 000-8 000 доларів.

Фото і характеристики моделі опублікувала пресслужба японської марки. Також вона повідомила, що продаж новинки почнеться на початку 2021 року.

Nissan Magnite Nissan

Nissan Magnite являє собою компактний кросовер довжиною менш ніж 4 метри. Його характерна зовнішня риса – виразний кузов із м'язистими формами. Дизайнери наділили паркетник великою радіаторною решіткою, вузькою оптикою і пластиковим обвісом. Кліренс становить 205 мм.

Nissan Magnite Nissan

Новий кросовер Nissan побудований на платформі CMF-A і має багато спільних компонентів з уже анонсованим ультра бюджетним кросовером Renault Kiger. Під капотом встановлений 1,0-літровий трициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 95 л.с., який працює в парі з варіатором. Пізніше з'явиться базова версія з 1,0-літровим атмосферним мотором потужністю близько 70 л.с. (і з 5-ступеневою механічною коробкою передач).

Nissan Magnite Nissan

Незважаючи на те, що Nissan Magnite – це бюджетна модель, він непогано оснащений: є інформаційно-розважальна система з 8,0-дюймовим екраном, круїз-контроль, камера на 360 градусів, система допомоги під час рушання з місця. Також для новинки доступні двокольорове оформлення салону і червоні гальмівні супорти.

Nissan Magnite Nissan

Nissan також заявив, що салон цієї моделі є одним із найпросторніших у своєму класі, а обсяг багажника становить чималі 336 л.

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