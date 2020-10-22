Nissan представив дуже дешевий кросовер із багатим оснащенням

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
4,9 т.
Nissan представив дуже дешевий кросовер із багатим оснащенням

Компанія Nissan офіційно представила новий кросовер Nissan Magnite. Це найдешевший SUV у лінійці виробника – точна ціна поки не названа, але відомо, що він коштуватиме в межах 7 000-8 000 доларів.

Фото і характеристики моделі опублікувала пресслужба японської марки. Також вона повідомила, що продаж новинки почнеться на початку 2021 року.

Nissan Magnite

Nissan Magnite являє собою компактний кросовер довжиною менш ніж 4 метри. Його характерна зовнішня риса – виразний кузов із м'язистими формами. Дизайнери наділили паркетник великою радіаторною решіткою, вузькою оптикою і пластиковим обвісом. Кліренс становить 205 мм.

Nissan Magnite

Новий кросовер Nissan побудований на платформі CMF-A і має багато спільних компонентів з уже анонсованим ультра бюджетним кросовером Renault Kiger. Під капотом встановлений 1,0-літровий трициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 95 л.с., який працює в парі з варіатором. Пізніше з'явиться базова версія з 1,0-літровим атмосферним мотором потужністю близько 70 л.с. (і з 5-ступеневою механічною коробкою передач).

Nissan Magnite

Незважаючи на те, що Nissan Magnite – це бюджетна модель, він непогано оснащений: є інформаційно-розважальна система з 8,0-дюймовим екраном, круїз-контроль, камера на 360 градусів, система допомоги під час рушання з місця. Також для новинки доступні двокольорове оформлення салону і червоні гальмівні супорти.

Nissan Magnite

Nissan також заявив, що салон цієї моделі є одним із найпросторніших у своєму класі, а обсяг багажника становить чималі 336 л.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що електричний хетчбек Nissan Leaf перетворили в кроссвер. Так, його підготували для рятувальних операцій.

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