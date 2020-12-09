Nissan представила у США компактний кросовер Kicks

Навесні Nissan презентувала в Таїланді ресталінговую версію кросовера Kicks, влітку вона дебютувала в Японії. Тепер компанія підготувала американську версію компактного SUV.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Для американського ринку автомобіль модернізували та трохи змінили зовні.

Для американського ринку Nissan Kicks модернізіровалі та трохи змінили зовні usa.nissannews.com

Kicks займає місце на сходинку нижче за модель Juke usa.nissannews.com

Від своїх "азіатських" родичів новинка відрізняється головною оптикою американського стандарту, іншими задніми ліхтарями, об'єднаними декоративною вставкою на всю ширину дверей багажника, розширеної палітрою кольорів кузова та асортиментом аксесуарів, а також новими колісними дисками.

Nissan Kicks отримав світлотехніку, відповідну місцевим стандартам usa.nissannews.com

"Американський" Nissan Kicks легко дізнатися по об'єднаній задньої світлотехніки usa.nissannews.com

Залежно від комплектації автомобіль отримає 7- або 8-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, а також кілька USB-роз'ємів, включаючи USB-C. Також в салоні з'явилася нова центральна консоль з відсіками для дрібниць та більш зручним підлокітником.

Залежно від комплектації автомобіль отримає 7- або 8-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи usa.nissannews.com

У списку опцій є фірмова система безпеки Safety Shield 360, яка має функції розпізнавання пішоходів, автоматичного перемикання дальнього світла, стеження за дорожньою розміткою та контролю сліпих зон. Мінімізувати ризик травм у ДТП допоможуть 10 подушок безпеки.

У списку опцій є фірмова система безпеки Safety Shield 360 usa.nissannews.com

Nissan Kicks usa.nissannews.com

Але головна відмінність американської версії Kicks ховається під капотом. Якщо в Таїланді та Японії автомобіль оснащується гібридною силовою установкою e-Power потужністю 129 к.с., то для американських покупців новинка буде доступна з класичним ДВС. Це атмосферний бензиновий мотор об'ємом 1,6 літра, який розвиває потужність 124 к.с. та має крутний момент у 154 Нм. У парі з ним працює варіатор Xtronic, який відправляє всю міць мотора до передніх коліс.

Nissan Kicks оснастили атмосферним 124-сильним бензиновим мотором об'ємом 1,6 літра usa.nissannews.com

Поява у дилерів намічено на лютий наступного року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Nissan готується до дебюту нового покоління кросовера Qashqai, а також відзначила 10-річчя свого єлектріческого бестселера Leaf.