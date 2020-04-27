Nissan показав свою найдешевшу модель

Бюджетний підрозділ Nissan – Datsun – підготував оновлений redi-GO. На даний момент найдешевша модель оцінена в 3700 доларів, але тепер машина може злегка подорожчати.

Компактний гетчбек довжиною до 4 м отримав зовсім інший дизайн передньої частини з новими вузькими фарами, великою решіткою та Г-подібними денними ходовими вогнями. У порівнянні з колишнім автомобілем новий виглядає набагато агресивнішим.

Новий Datsun redi-GO datsun.com

Форма задніх ліхтарів не змінилася, але в них, можливо, змінилася графіка. Також невідомо, що сталося з заднім бампером. У салоні очікуються покращені оздоблювальні матеріали та оновлена мультимедійна система.

Новий Datsun redi-GO datsun.com

Моторна лінійка залишилася. На вибір будуть доступні трициліндрові двигуни об'ємом 0,8 л та 1 л. Ці агрегати модернізували для відповідності сучасним екологічним стандартам, тому потужність могла трохи збільшитися. На даний момент віддача становить 54 к.с. та 68 к.с. відповідно.

Datsun redi-GO до оновлення datsun.com

Datsun redi-GO до оновлення datsun.com

Можливо, після рестайлінгу ціни переглянуть, і Datsun redi-GO трохи подорожчає з $3700. Проте навряд чи підвищення вийде за межі пари сотень доларів. Традиційно, модель залишиться ексклюзивом для індійського ринку.

Салон Datsun redi-GO до оновлення datsun.com

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