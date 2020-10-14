Nissan показав свій найдешевший кросовер та назвав дату його дебюту

Компанія Nissan опублікувала живі фотографії нового кросовера Magnite і назвала дату його прем'єри. Машина дебютує вже 21 жовтня і зараз вона проходить фінальні тести, про що свідчать знімки.

Фото і додаткову інформацію Nissan Magnite розповсюдило офіційне представництво марки. Новинка являє собою невеликий крос довжиною близько 4 метрів, який стане найдешевшим SUV в лінійці японського виробника – очікується, що коштувати він буде менше 7 800 доларів.

Серійний Nissan Magnite

Як видно на картинках, поки автомобіль частково покритий камуфляжем, але вже зараз ясно, що він не буде сильно відрізнятися від однойменного концепту, представленого в липні цього року. Серійний варіант отримає такий самий рельєфний капот, шестикутну радіаторну решітку, рейлінги на даху, фари кутної форми і колісні диски з характерним дизайном. З відмінностей тільки не такі масивні колісні арки, змінені бампера і пороги, а також менша кількість хрому в оздобленні.

Концептуальний Nissan Magnite.

Концептуальний Nissan Magnite.

Раніше Nissan опублікував також фото інтер'єру Magnite. З них стало ясно, новинка буде непогано оснащена: для неї буде доступнеа цифрова приладова панель і інформаційно-розважальна система з 8,0-дюймовим екраном. Крім того, в список обладнання увійде круїз-контроль, клімат-контроль і камера кругового огляду.

Серійний Nissan Magnite - інтер'єр.

Відомо, що Nissan Magnite базується на платформі CMF-A +. Під капотом базової моделі пропишеться 1,0-літровий трициліндровий атмосферний мотор віддачею 72 к.с. і 96 Нм, а старшу версію запропонують з 95-сильним турбомотором 1.0. Залежно від мотора можна буде вибрати один з трьох типів трансмісій: "механіку", "робот" або варіатор. Залежно від двигуна можна буде вибрати один з трьох типів трансмісій: МКПП, "робот" або варіатор.

Серійний Nissan Magnite

Серійний Nissan Magnite

Серійний Nissan Magnite

Продаж новинки почнуться на початку 2021 року зі індійському ринку, пізніше кросовер з'явиться в інших регіонах.

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